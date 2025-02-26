Саратовский суд наказал пассажира поезда за насилие в адрес полицейского

В Саратовской области суд признал виновным 38-летнего мужчину по уголовному делу о публичном оскорблении (ст. 319 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил условное лишение свободы с испытательным сроком 1,5 года. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Балашову.

Как выяснилось, 28 октября минувшего года полицейским сообщили о мелком хулиганстве в вагоне пассажирского поезда. Они задержали фигуранта и вывели его из транспорта для последующей доставки в комнату полиции. На платформе железнодорожной станции подозреваемый оскорбил и ударил одного из полицейских.

Павел Фролов