В Ростове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 50%

На восьмой неделе 2025 года эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове оказался превышен на 48,9%. Основная часть заболевших приходится на взрослое население. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил пороговые значения на 6,3%. Наблюдается тенденция к росту заражения во всех возрастных группах, за исключением детей от 0 до 2 лет.

Наиболее распространены в регионе вирусы гриппа, также регистрируются случаи заболеваний, вызванные риновирусами, сезонными коронавирусами, бокавирусами и РС-вирусами.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют при появлении симптомов заболевания оставаться дома и воздержаться от посещения работы или общественных мест. Это поможет снизить риск распространения инфекции и предотвратить развитие осложнений.

Анастасия Казуков