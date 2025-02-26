В 2025 году в двух городах Сибири заявлены к открытию два небольших по площади — до 35 тыс. кв. м — торговых центра, в Новосибирске и Барнауле. В прошлом году подобного формата комплексы были открыты в трех городах СФО. Доля микрорайонных торговых центров растет, в то время как доля районных и окружных форматов сокращается, отмечают эксперты рынка недвижимости. На снижение площади вводимых объектов влияют смена потребительских привычек и возможные проблемы в реализации более крупных комплексов. В ситуации неопределенности строительство малоформатных торговых центров менее рискованно для инвесторов, поэтому их стройки не замораживаются, заключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сибирских городах растет спрос на качественные торговые центры малого формата

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В сибирских городах растет спрос на качественные торговые центры малого формата

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Сибири в течение 2025 года заявлены к открытию два торговых центра площадью до 35 тыс. кв. м. Один из них откроется в Барнауле — ТЦ «Шоколад». Его арендопригодная площадь составляет 35 тыс. кв. м, говорится в отчете NF Group Research. Второй комплекс — «Ритейл парк» площадью 6 тыс. кв. м. — начнет работу в Новосибирске.

В прошлом году в СФО были открыты три небольших торговых центра: в Северске (Томская область) — «Лето» площадью 15 тыс. кв. м, Бийске (Алтайский край) — «Ритм» на 5,2 тыс. кв. м и Барнауле — «Локо» на 4,8 тыс. кв. м.

Аналитики отмечают повышенный спрос на современные качественные торговые объекты преимущественно малого формата. Часть новых объектов являются отложенными проектами, реализация которых была заявлена в предыдыущие годы.

«В регионах меняется структура нового предложения, в 2024 году мы впервые отметили более высокую долю микрорайонных торговых центров (53%), в то время как доля районных и окружных форматов сократилась до 29%»,— говорит директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Еще одним фактором ввода новых торговых центров небольшого формата является строительство новых жилых районов, отмечает эксперт. Тем не менее, общий ввод на рынке снижается. Начиная с 2017 года в регионах он не превышает 500 тыс. кв. м в год, в то время как в период бурного роста с 2007 по 2016 год рынок торговых центров пополнялся не менее чем на 1 млн кв. м в год.

Кроме того, в ситуации неопределенности строительство малоформатных торговых центров менее рискованно для инвесторов, поэтому их стройки не замораживаются, отмечают в NF Group Research.

В регионах торгцентры небольшого размера площадью 10-20 тыс. кв. м пользуются спросом, доля вакантных площадей в них невысокая — не более 2%, отметили в агентстве коммерческой недвижимости «Миэль» (Барнаул). По данным NF Group Research, в 2024 году насыщенность торговыми площадями в Новосибирске достигла 370 кв. м на 1 тыс. человек, что соответствует показателю 2023 года. В то же время средний уровень обеспеченности городов-миллионников торговыми площадями составляет 484 кв. м. на 1 тыс. чел.

В Омске к концу 2024 года показатель достиг 460 кв. м на 1 тыс. человек (+2,3%), рост обусловлен открытием после реконструкции ТЦ «Уют Холл» (10,4 тыс. кв. м). Незначительное снижение уровня насыщенности торговыми площадями произошло в Красноярске — на 0,7%, до 343 кв. м на 1 тыс. человек, что аналитики связывают с двумя факторами — отсутствием новых качественных торговых объектов в городе и ростом численности населения. В Красноярске последний раз крупные ТЦ открыли в 2018 году — ТРЦ «Галерея Енисей» (вторая очередь 10,5 тыс. кв. м), ТЦ «Зеленый» (23,6 тыс. кв. м) и ТЦ «Red Молл» (7 тыс. кв. м). В то же время в регионе отмечается миграционный прирост на 0,7%, — население выросло до 1,21 млн человек в 2024 году.

Эксперт по коммерческой недвижимости Антон Реутов полагает, что число малоформатных торговых комплексов продолжит расти. «Покупатели более не готовы проводить в дороге три часа, чтобы закупиться продуктами, техникой или одеждой. Этот сегмент становится наиболее востребованным. В то же время крупные торговые центры теряют арендаторов, западные бренды ушли, а отечественные ритейлеры сокращают площади. Кроме того, маркетплейсы убивают большие ТЦ, поэтому мы видим перераспределение доли форматов»,— считает он.

Лолита Белова