На Кубани 26 февраля прогнозируют похолодание до -20 градусов

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на Кубани 26 февраля с понижением температуры до -20 градусов в предгорных районах, снегопадами, туманами и гололедицей. Данные опубликованы на сайте Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По региону прогнозируют похолодание до -16 градусов днем. На Азовском побережье ожидается до -11 градусов.

В Краснодаре дневная температура поднимется до -3 градусов. В краевой столице синоптики прогнозируют слабый ветер, местами небольшой снег, туман и гололедицу.

На Черноморском побережье специалисты ожидают облачную погоду с прояснениями. Утром возможен мокрый снег с гололедно-изморозевыми отложениями. Ветер усилится до 14 м/с.

Нурий Бзасежев