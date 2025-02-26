На Кубани 26 февраля прогнозируют похолодание до -20 градусов
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на Кубани 26 февраля с понижением температуры до -20 градусов в предгорных районах, снегопадами, туманами и гололедицей. Данные опубликованы на сайте Краснодарского ЦГМС.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По региону прогнозируют похолодание до -16 градусов днем. На Азовском побережье ожидается до -11 градусов.
В Краснодаре дневная температура поднимется до -3 градусов. В краевой столице синоптики прогнозируют слабый ветер, местами небольшой снег, туман и гололедицу.
На Черноморском побережье специалисты ожидают облачную погоду с прояснениями. Утром возможен мокрый снег с гололедно-изморозевыми отложениями. Ветер усилится до 14 м/с.