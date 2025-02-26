В Тихорецком районе на ремонт домов после атаки БПЛА направят средства

Власти Краснодарского края направят 823,9 тыс. руб. на капитальный ремонт жилых помещений в Тихорецком районе, пострадавших после атаки БПЛА в сентябре 2024 года. Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, средства поступят из резервного фонда региона. Документ опубликован на сайте администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина

Компенсацию получат владельцы поврежденных домов, имевшие право собственности на момент введения режима чрезвычайной ситуации. При наличии нескольких пострадавших объектов недвижимости выплата предоставляется на одно жилое помещение. Контроль за целевым расходованием средств обеспечит министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Атака БПЛА на Кубань произошла 21 сентября 2024 года. Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тихорецким районом. Обломки одного из дронов упали на жилой сектор, что привело к пожару и детонации взрывоопасных предметов.

Местные власти эвакуировали 1,2 тыс. человек и ввели локальный режим ЧС. Повреждения получили 379 домов, из них 45 помещений нуждались в капитальном ремонте.

Нурий Бзасежев