Елена Бехтина: «Материнство — это новый этап эффективности для женщины»

Елена, CEO «Делимобиля», объясняет, как декрет повлиял на ее работу:

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«Мамой мне посчастливилось стать на третий год в должности генерального директора. Роль CEO в активно растущем бизнесе накладывает высокую ответственность, поэтому история моего декрета не совсем стандартная: его фактически не было. Дочь родилась 28 декабря — за день до этого я отработала полноценный день со встречами, а некоторые задачи удалось закрыть и утром, в день родов. Только январские праздники позволили сфокусироваться на первых днях малышки.

Следующие недели я оставалась на связи с командой, подключалась на встречи онлайн, когда дочь спала, и лично общалась с коллегами во время прогулок. Уже в феврале я вернулась в офис — решение поддержали муж, близкие, коллеги и мажоритарный акционер.

Мой совет: не отключаться от рабочих задач полностью при желании и возможности. Это сделает выход из декрета более плавным и комфортным.

Искренне считаю, что материнство — это новый этап эффективности и успеха для женщины, которого не стоит бояться. Это не ограничения, а возможность реализовать себя».