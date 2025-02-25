«Сложно осваивать месторождения в условиях боевых действий»

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг переговорного процесса России и США. На первом этапе стороны должны наладить работу дипломатов, затем перейти непосредственно к вопросам украинского урегулирования, потом придет очередь экономического взаимодействия. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что прогресса в этом вопросе удастся достичь за несколько недель. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что на первом месте сейчас оказались так называемые редкоземельные металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Создается такое впечатление, что большая дискуссия сильных мира сего от непосредственно украинского урегулирования сместилась в сторону финансово-сырьевых вопросов. Можно это еще назвать «войной соглашений». Так, Дональд Трамп в ходе общения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что сделка с Киевом готова и может быть подписана в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский приедет для этого в Вашингтон. Указанное действо принято называть соглашениями по редкоземельным полезным ископаемым. Однако на самом деле это не совсем так. Речь идет о создании специального фонда для восстановления Украины, который будет формироваться за счет различных источников прибыли в стране, включая природные ресурсы, в том числе металлы, нефть и газ. Также туда войдет и портовая инфраструктура. Иными словами, речь о наиболее ликвидных секторах украинской экономики.

Практически одновременно с картинкой из Белого дома государственное телевидение Российской Федерации сначала показало совещание Владимира Путина по все тем же редкоземельным металлам. Затем вышло интервью президента, в котором он дал понять, что Москва тоже может многое предложить в этой части, причем побольше, чем Киев. Вот и алюминий у нас в достатке имеется, чтобы американский рынок насытить. И вот буквально утром следующего дня стали поступать сообщения, что уже и ЕС тоже готов предложить Украине свое соглашение по полезным ископаемым, но оно, конечно же, будет намного справедливее того, что озвучивает Америка. Впрочем, официально эта информация была не то чтобы совсем опровергнута, но несколько подправлена: соответствующий меморандум уже действует, и ряд его статей можно активизировать.

Между тем премьер Словакии Роберт Фицо (куда же без него), со своей стороны, тоже решил предъявить Киеву счет за оказанную помощь. Похоже, что это становится системой. По логике вещей теперь слово за Глобальным Югом. Вроде бы и Турция тоже была не прочь помочь в восстановлении Украины на взаимовыгодной основе. Но вернемся к началу.

Создается такое впечатление, что господа так увлеклись дележом неполученных прибылей, что как-то забыли о главной цели, собственно, о том, ради чего все затевалось, — о мире.

Сложно осваивать месторождения в условиях боевых действий так же, как и получать гарантии возврата инвестиций. Никаких конкретных заявлений на эту тему мы не видим. Кроме денег, есть рассуждения о падении Европы и величии Америки, ее новом пути на основе принципов реальной политики. Если в итоге все так и останется на стадии выяснения отношений, то это будет не лучшим развитием событий. Можно еще высказать крамольную мысль, что в один прекрасный момент Дональд Трамп охладеет к украинской теме, разочаруется и займется чем-то другим, более интересным. Такой вариант событий также исключать нельзя.

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Дмитрий Дризе