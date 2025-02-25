Петербуржец получил девять лет колонии по делу о госизмене

Петербургский городской суд отправил в колонию строгого режима на девять лет 41-летнего Максима Мотовилова, который был признан виновным в вымогательстве и государственной измене. Об этом 25 февраля сообщила Объединенная пресс-служба судов. Дело рассматривали в закрытом режиме, чтобы не придавать гласности государственную тайну.

Сам Мотовилов сотрудничал со следствием и признал свою вину. В 2022 году Выборгский районный суд приговорил мужчину к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком по делу о мошенничестве на стрейч-пленке. Новый приговор мужчине назначили по совокупности со старым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что призывавшего к насилию жителя Петербурга отправили в колонию общего режима на пять лет.

Андрей Маркелов