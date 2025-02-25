Розничная сеть «МегаФона» признана лучшей среди сетевых магазинов в категории «Салон связи и электроники» по версии ежегодной премии «Лучший магазин года». На протяжении всего 2024 года компания проводила комплекс мероприятий по повышению качества обслуживания и уровню сервиса как в собственных, так и во франчайзинговых салонах. В частности, были внедрены новые методики обучения и мотивации персонала. Премия «Лучший магазин года» — это крупнейшее открытое голосование покупателей в России.

«Яндекс Go» заявил, что расширит партнерскую сеть «Бери заряд» в 2,5 раза до конца 2026 года. Станции сервиса появятся еще в более чем 60 тыс. точек. Как уточнили в компании, «Бери заряд» сотрудничает в том числе с Rostic’s, «ВкусВиллом», X5 Group, Burger King. Партнеры сервиса ежемесячно получают до 20% оборота станции.

Только 13 торгово-развлекательных центров должны открыться в регионах России в этом году — это в два раза меньше, чем годом раньше, говорится в сообщении NF Group. Большинство из строящихся объектов реализуют в окружном формате, пять — в районном.