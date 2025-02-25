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На 11 участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Волонтеры обнаружили новые выбросы мазута на 11 участках побережья Анапы после шторма. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Выбросы нашли утром на участке неподалеку от пляжа «Селена» в селе Витязево, за который ответственен Новокубанский район. Мазут также обнаружили на пляже Джемете, на береговой линии между Витязево и станицей Благовещенской, в районе урочища Джамутай. Волонтеры нашли новые выбросы на пляже «Сибур-Юг» в Анапе, сейчас команда Тимашевского района очищает участок вдоль уреза воды.

Сейчас специалисты убирают новые выбросы, а затем продолжат очистку основной территории пляжей.

Алина Зорина

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