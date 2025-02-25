На 11 участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Волонтеры обнаружили новые выбросы мазута на 11 участках побережья Анапы после шторма. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Выбросы нашли утром на участке неподалеку от пляжа «Селена» в селе Витязево, за который ответственен Новокубанский район. Мазут также обнаружили на пляже Джемете, на береговой линии между Витязево и станицей Благовещенской, в районе урочища Джамутай. Волонтеры нашли новые выбросы на пляже «Сибур-Юг» в Анапе, сейчас команда Тимашевского района очищает участок вдоль уреза воды.

Сейчас специалисты убирают новые выбросы, а затем продолжат очистку основной территории пляжей.

Алина Зорина