На Кубани за неделю выявили почти 130 случаев коронавируса

С 17 по 23 февраля в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 88 женщин и 41 мужчины, включая 25 детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего заболевших в краевой столице — 42 человека. В Новороссийске заразились 12 жителей, в Кавказском районе — 11. По шесть пациентов заболели в Армавире и Усть-Лабинском районе. В Динском районе — пять, в Абинском, Белоглинском и Павловском районах — по четыре. В Сочи и Северском районе по три пациента.

По два инфицированных — в Апшеронском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Тимашевском и Успенском районах, а также в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. По одному — в Геленджике, Брюховецком, Выселковском, Калининском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Новокубанском, Тихорецком районах, а также в Туапсинском и Ленинградском муниципальных округах.

В регионе госпитализировали 45 человек. Около 170 пациентов выздоровели.

Алина Зорина