Власти Краснодара отложили введение новых ограничений для кикшеринга

Администрация Краснодара отложила введение новых ограничений для электросамокатов до принятия соответствующих изменений в федеральном законодательстве и градостроительных нормах. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на мэрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации городских властей, требуется урегулировать вопрос размещения электросамокатов на улицах путем внесения поправок в ПДД и нормативно-технические документы градостроительства. Мера позволит определить характеристики и локации инфраструктуры для СИМ.

Сейчас в Краснодаре действуют три оператора кикшеринга: «Яндекс Go», «МТС Юрент» и «Вуш». Совокупный парк компаний составляет 7 тыс. устройств.

Со второго квартала 2025 года в городе вступит в силу запрет на использование электросамокатов и других СИМ в парках «Солнечный Остров», «Городской Сад», «Старая Кубань», «Чистяковская Роща», им. 30-летия Победы и на Александровском бульваре.

Нурий Бзасежев