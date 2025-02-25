Жителя Краснодара будут судить за убийство своего сына

В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве 17-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года между отцом и его несовершеннолетним сыном произошел конфликт из-за поведения подростка, который употреблял наркотики. Школьник, находившийся в нетрезвом состоянии, начал угрожать убийством в адрес отца и матери, после чего обвиняемый ударил его по голове и туловищу, повалил на пол и задушил деревянной палкой, прислонив ее к горлу.

49-летний житель Краснодара обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина