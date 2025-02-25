Организаторов незаконной миграции осудили в Анапе

Анапский городской суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции. Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Согласно материалам дела, подсудимые за денежное вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры и подавали их в миграционные органы, обеспечивая иностранным гражданам нелегальное пребывание в России. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания оба подсудимых признали вину. При этом один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Второго подсудимого приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. Суд также изменил второму фигуранту меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков