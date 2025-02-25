Безработица на Кубани в 2024 году опустилась ниже 2%

В Краснодарском крае уровень безработицы в 2024 году опустился ниже 2%, при этом спрос на персонал у предприятий оставался высоким. Однако в IV квартале рынок труда начал демонстрировать признаки стабилизации, передает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным Росстата, потребность предприятий в кадрах в конце прошлого года сократилась. Hh-индекс, отражающий конкуренцию за рабочие места в регионе, за год повысился с 3,6 до 5 пунктов, что свидетельствует о переходе от дефицита кадров к умеренному балансу.

Несмотря на это, около 60% опрошенных Банком России предприятий региона продолжают испытывать нехватку сотрудников. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в торговле, туризме, пищевой промышленности и обрабатывающих производствах. Сельскохозяйственные компании сталкиваются с оттоком водителей грузового транспорта в Центральную Россию из-за более высокой оплаты труда.

В 2023 году на Кубани действовал запрет на привлечение иностранных работников по патентам в ряде отраслей, а в 2024 году перечень ограничений расширился. В этих условиях предприятия усиливают работу с местными кадрами, повышают зарплаты и предлагают дополнительные социальные льготы.

Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев отметил, что дефицит рабочей силы ограничивает рост производства и выступает проинфляционным фактором: работодатели увеличивают зарплаты, что отражается на себестоимости продукции.

Согласно опросу Банка России, в 2025 году около 65% компаний на юге планируют повысить зарплаты, но в среднем не более чем на 10%, что ниже показателей прошлого года. Это может способствовать более сдержанному росту потребления и цен.

Вячеслав Рыжков