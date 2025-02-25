Количество рейсов из Петербурга в Шанхай увеличат до пяти раз в неделю

С 1 марта 2025 года авиакомпания China Eastern Airlines увеличит количество рейсов из Петербурга в Шанхай с трех до пяти раз в неделю, сообщает пресс-служба Пулково. К лету перевозчик планирует выполнять уже семь рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также с 31 марта из петербургского аэропорта начнет летать авиакомпания Shanghai Airlines. Вылеты в города Китая запланированы по средам, пятницам и воскресеньям в 19:50.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после многочасовой задержки в Пулково авиарейса Санкт-Петербург — Стамбул.

Кирилл Бевзюк