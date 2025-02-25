Студенты из Азии и Африки ознакомились с современными атомными технологиями на Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») и Нововоронежском филиале «Атомэнергоремонта» прошли практику 15 иностранных студентов из 10-ти стран Азии и Африки - Индонезии, Узбекистана, Замбии, Руанды, Зимбабве, Нигерии, Марокко, Камбоджи, Сенегала и Египта, которые обучаются по направлению «Ядерная физика» в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ и других опорных вузах Госкорпорации «Росатом».

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Будущие атомщики побывали на центральном щите управления и блочном пункте управления инновационного энергоблока №6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». Он является референтным, по его проекту «Росатом» сооружает АЭС в России и за рубежом.

На полномасштабном тренажёре сотрудники НВ АЭС смоделировали для студентов разные режимы работы АЭС, рассказали о многоступенчатой подготовке российских и зарубежных атомщиков. В ходе встречи особое внимание было уделено культуре безопасности, которой отдается высший приоритет в работе АЭС.

«На нашей площадке студенты профильных вузов смогут узнать тонкости профессии атомщика на примерах эксплуатации энергоблоков с ВВЭР разных поколений. На базе нашего учебного центра обучают абсолютно всех специалистов атомной отрасли, от оператора до главного инженера и директора АЭС», – отметил заместитель главного инженера по подготовке персонала, начальник Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Владимир Потанин.

На полигоне учебно-тренировочного центра Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонта» гостям рассказали о типах ремонтов и порядке их организации. Познакомили с основными навыками слесарной обработки металлов, особенностями ремонта и сборки фланцевых соединений, насосов, арматуры и трубопроводов, технического обслуживания электродвигателей. Студенты закрепили полученную информацию на практике, проведя ремонтные операции на макетах оборудования.

«Первый раз оказался на действующей атомной станции, масштабы впечатляют. Мы сейчас изучаем основы ядерной энергетики, поэтому было интересно узнать о том, как обеспечивается безопасность АЭС. В будущем хотелось бы на практике реализовать полученные знания, устроившись на работу на малую АЭС, которую «Росатом» планирует построить на озере Тускан в Джизакской области Узбекистана», – сказал студент 2-го курса магистратуры НИЯУ МИФИ специальности «Ядерная энергетика и теплофизика» Шодлик Бозорбоев из Узбекистана.

В Информационном центре НВ АЭС студентам презентовали масштабную работу «Росатома» в сфере развития атомных технологий, создания новых продуктов, реализации инфраструктурных проектов в городах присутствия атомной отрасли.

На экскурсии гостей познакомили с Нововоронежем и объектами, построенными в рамках Соглашения между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом». Технический тур иностранных студентов был организован Ресурсным центром по практической подготовке иностранных студентов, который с 2016 года функционирует на площадке Нововоронежского политехнического института - филиала НИЯУ МИФИ. С его помощью базовую практику на Нововоронежской АЭС и в Нововоронежском филиале «Атомэнергоремонта» уже прошли около 600 иностранных студентов.