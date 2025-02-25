Депутаты одобрили выделение дополнительных 20 млн рублей на БК «Парма»

Сегодня на заседании Пермской городской думы был принят вопрос об увеличении финансирования БК «Парма» на 20 млн руб. Таким образом, ежегодное финансирование клуба составит 100 млн руб. Такое предложение внесла мэрия Перми в рамках рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет города Перми на 2025–2027 годы. Против решения о выделении дополнительных денег клубу выступил депутат Геннадий Сторожев (КПРФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с 2016 года. В прошлом сезоне бюджет клуба составил 458 млн руб., из них 180 млн руб. – субсидия из краевого бюджета, 80 млн руб. – из бюджета Перми. Остальные средства – частные спонсоры, основной среди них – «Т Плюс».