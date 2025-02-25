Краснодарская больница и приход восстановят памятники архитектуры за свой счет

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение обязать городскую клиническую больницу №1 Краснодара и православный приход храма «Всех скорбящих Радость» устранить нарушения в содержании объектов культурного наследия. Решение касается корпуса городской больницы, где в 1888–1891 годах был установлен первый на Кубани рентгеновский аппарат, а также флигеля богадельни и здания храма, входящих в комплекс зданий войсковой богадельни и городской больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С иском в Арбитражный суд Краснодарского края ранее обратилась администрация региона в лице управления государственной охраны объектов культурного наследия. Истец настаивал на необходимости разработки научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и их последующего выполнения за счет ответчиков.

В ходе разбирательства ответчики возразили, сославшись на принятые меры по восстановлению объектов. Однако суд отметил, что заключенные контракты на выполнение проектных работ без актов о приемке не подтверждают выполнение требований законодательства в сфере охраны памятников. Представленные доказательства не опровергли доводы истца.

Суд обязал больницу и приход в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу разработать научно-проектную документацию и в течение 12 месяцев после ее согласования провести ремонтно-реставрационные работы. Финансирование мероприятий должно осуществляться за счет ответчиков в долях, соразмерных занимаемым ими площадям.

В пользу федерального бюджета с каждого ответчика взыскано по 3 тыс. руб. государственной пошлины.

Вячеслав Рыжков