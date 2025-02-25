Кубань вошла в топ-5 регионов России по объему онлайн-торговли

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по объему интернет-торговли после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в 2024 году объем онлайн-продаж составил 457 млрд руб, что на 42% больше показателя 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный, доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж Кубани за год увеличилась на 2,8% и составила 16%.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, жители региона потратили на товары для дома и мебель 73 млрд руб. (15,8% от всех онлайн-покупок). На втором месте — одежда и обувь с показателем 72 млрд руб. (15,6%), на третьем — продукты питания — 66 млрд руб. (14,3%).

Электроника и бытовая техника принесли 61 млрд руб. (13,7%). Автозапчасти и автоаксессуары оказались на пятом месте с показателем в 32 млрд руб. (7%).

Впервые за последние четыре года автотовары вошли в топ-5 популярных категорий, сместив товары для красоты и здоровья на шестое место с долей 6,5%.

Нурий Бзасежев