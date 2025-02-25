Советник главы Крыма: санкции ЕС не помешают развитию новых субъектов РФ

Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил о несостоятельности 16-го пакета санкций Евросоюза, направленных на препятствование интеграции полуострова, Донбасса и Новороссии в состав России. Слова парламентария приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Интеграция Крыма, Севастополя и субъектов Новороссии уже состоялась. И это нашло закрепление в Конституции РФ и уже незыблемо»,— подчеркнул господин Карчаа.

По мнению советника главы Крыма, развитие новых регионов России продолжается через реализацию социально-экономических программ. Он отметил, что введение ограничений демонстрирует «беспомощность и бессилие окончательно провалившейся агрессивной политики коллективной Европы».

Ранее 25 февраля министры иностранных дел ЕС утвердили новый пакет ограничительных санкций против России, затрагивающий физических и юридических лиц. Санкции также распространяются на Крым, Севастополь, регионы Донбасса и Новороссии.

Анна Гречко