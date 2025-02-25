Советник главы Крыма: санкции ЕС не помешают развитию новых субъектов РФ
Власти Крыма прокомментировали 16-й пакет санкций ЕС
Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил о несостоятельности 16-го пакета санкций Евросоюза, направленных на препятствование интеграции полуострова, Донбасса и Новороссии в состав России. Слова парламентария приводит ТАСС.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Интеграция Крыма, Севастополя и субъектов Новороссии уже состоялась. И это нашло закрепление в Конституции РФ и уже незыблемо»,— подчеркнул господин Карчаа.
По мнению советника главы Крыма, развитие новых регионов России продолжается через реализацию социально-экономических программ. Он отметил, что введение ограничений демонстрирует «беспомощность и бессилие окончательно провалившейся агрессивной политики коллективной Европы».
Ранее 25 февраля министры иностранных дел ЕС утвердили новый пакет ограничительных санкций против России, затрагивающий физических и юридических лиц. Санкции также распространяются на Крым, Севастополь, регионы Донбасса и Новороссии.