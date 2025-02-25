В Адыгее создали модуль оценки биоэнергетических ресурсов

Специалисты лаборатории возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Адыгейского государственного университета создали программный модуль для оценки биоэнергетического потенциала регионов. Разработка позволит рассчитать объемы возможного получения энергии из отходов сельского хозяйства, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора АГУ Дауда Мамия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа определяет валовой и технический потенциал биоэнергетических ресурсов на основе данных о поголовье скота и площади сельхозугодий. Также в расчетах учитываются коэффициенты выхода энергии для различных типов ресурсов.

Тестирование модуля в Адыгее показало, что регион может получать до 15% необходимой энергии из отходов сельского хозяйства и животноводства. В пресс-службе вуза отметили, что один кубометр биогаза по теплотворности равен 0,8 кубометра природного газа.

Программный модуль интегрирован с геоинформационными системами, что позволяет анализировать доступность ресурсов и исследовать потенциал солнечной и ветровой энергии.

Лаборатория ВИЭ открылась в АГУ в декабре 2022 года при поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Нурий Бзасежев