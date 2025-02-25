На Кубани для уборки снега задействовали более 250 единиц спецтехники

Коммунальные службы шести муниципалитетов Краснодарского края мобилизовали более 870 специалистов и 250 единиц техники для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Краснодаре с раннего утра 25 февраля тротуары и остановки общественного транспорта расчищают 525 сотрудников и 23 спецмашины.

В Сочи на расчистку дорог вышли 300 работников и 164 единицы техники. Для борьбы с гололедом использовано около 1 тыс. тонн реагентов. Федеральные трассы и основные магистрали курорта полностью освобождены от снега.

В Горячем Ключе с пяти утра две комбинированные машины обрабатывают главные дороги песко-соляной смесью. В Северском районе приоритет отдан уборке территорий возле социальных объектов.

В Красноармейском районе задействованы более 46 специалистов и свыше 20 единиц техники. На федеральных и региональных трассах дежурят 12 комплексных дорожных машин местного ДРСУ.

В Тихорецком районе 30 специализированных машин распределили за ночь 60 тонн противогололедной смеси.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. Спасатели МЧС России призывают местных жителей соблюдать меры предосторожности.

Нурий Бзасежев