Гладков: на компенсацию аренды жилья белгородцам из приграничья направили 550 млн

С начала спецоперации более 7 тыс. жителей белгородского приграничья получили компенсацию за аренду жилья на сумму 550 млн руб. Эти средства были выделены из областного бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Из-за того, что оперативная обстановка не становится лучше, и, в первую очередь, из-за того, что люди не могут вернуться в свои жилые дома, эта услуга, эта помощь будет оказываться и дальше»,— сказал глава региона.

Мера поддержки предусмотрена для граждан, жилье которых пострадало при обстрелах, и тех, кто ранее жил в ныне временно закрытых населенных пунктах. «Обычные» семьи ежемесячно получают по 20 тыс. руб., многодетные — по 40 тыс.

Алина Морозова