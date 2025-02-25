«Положенец» из соликамской колонии не смог оспорить приговор в кассации

Четвертый апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Марату «Марику» Мусину, сообщает Properm.ru. В июне прошлого года он был осужден по по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Как установил Пермский краевой суд, отбывая наказание в исправительной колонии №9, Мусин принял от воров в законе статус «положенца». После «назначения» заключенный объявил другим осужденным, что остальные осужденные должны подчиняться ему. Также он назначил «смотрящих» за отрядами, которые разрешали конфликты между другими заключенными, контролировали азартные игры и помогали собирать деньги в «общак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Кроме этого, Марат Мусин пропагандировал культуру движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и покрыл свое тело татуировками, которые демонстрируют его криминальный статус.

Сам Мусин вины не признавал, утверждая, что «положенец» не является высшим криминальным статусом. При этом неформальный уклад жизни в ИК №9 сложился задолго до появления запрещенной субкультуры АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет на тюремном режиме, а оставшейся части срока в колонии особого режима.