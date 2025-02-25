Свердловские власти обсуждают преференции в уличной торговле для участников СВО

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области начало публичные консультации по региональному акту, включающему преференции при размещении нестационарных торговых объектов (НТО) для участников специальной военной операции (СВО) и предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на заседании регионального заксобрания сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Елена Артюх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бизнес-омбудсмен отметила, что в работе аппарата уполномоченного находится одно обращение участника СВО и четыре обращения от руководителей предприятий, в которых участник СВО является учредителем. «Все вопросы касаются НТО и проблематики с их размещением в Екатеринбурге»,— добавила она.

Госпожа Артюх пояснила, что аппарат уполномоченного предложил региональным властям выделить определенное количество мест для размещения НТО предпринимателям, которые являются участниками СВО, или сохранить за ними занятые точки после истечения срока договоров на размещение торговых объектов в 2025 году.

Меры по «борьбе» с нелегальными киосками в марте 2024 года анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. В феврале 2025 года депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали сокращение времени на добровольный снос нелегальных торговых точек с пяти суток до одного дня или трех часов — в зависимости от типа объекта.

По словам Елены Артюх, общее число жалоб по вопросам организации нестационарной торговли в области в 2024 году увеличилось «почти в два раза» по сравнению с 2023 годом. Бизнес-омбудсмен отметила, что большая часть обращений касалась Екатеринбурга. Госпожа Артюх подчеркнула, что выступает против «радикального сокращения» НТО в Екатеринбурге. «Идет последовательное принятие решений по исключению мест (размещения НТО.— "Ъ-Урал") из схемы. Мы смотрим на эти решения, есть обоснованные, есть не вполне обоснованные, с ними будем продолжать работать»,— заверила она.

Василий Алексеев