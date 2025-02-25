Чиновник из Тукаевского района предстанет перед судом за злоупотребление и подлог

Сотрудники СУ СКР по Татарстану закончили расследование в отношении экс-руководителя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района республики. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

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Согласно материалам дела, в 2023 году чиновник внес ложные сведения в договор мены земельных участков. Его незаконные действия привели к убыткам муниципального образования на сумму не менее 62,9 млн руб.

Противоправная деятельность была выявлена благодаря слаженной работе сотрудников регионального управления СК и МВД, которые провели комплекс грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов