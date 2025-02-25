EXEED VX в «Сатурн-Р-Авто»

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EXEED VX – флагманский полноразмерный внедорожник с шести- или семиместным салоном на выбор, онлайн-сервисами и возможностью дистанционного управления функциями автомобиля через приложение.

Дизайн EXEED VX проявляется в каждом его элементе, ярко и современно. Решетка радиатора автомобиля имеет мощный и динамичный стиль, который подчеркивается элегантными хромированными ламелями.

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Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.

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EXEED VX оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И конечно, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение по воздуху.

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EXEED VX отличается высочайшим вниманием к деталям: отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, тонкая работа с текстурами и оттенками воплощают философию успеха в каждом элементе дизайна – как в экстерьере, так и в интерьере. Сочетание материалов, фактур и узоров призвано передать ощущение роскоши, комфорта и уюта, а компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами во втором ряду. Комфорт в салоне доведен до абсолюта, чтобы каждый участник поездки чувствовал себя как в салоне бизнес-джета. Передние сиденья оснащены функцией массажа, а «королевское сиденье» переднего пассажира позволяет полноценно отдохнуть в дальнем путешествии.

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Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сочетается с двухлитровым турбированным двигателем и обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для любителей комфорта. А улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner новейшего, шестого поколения с семью режимами вождения дарит уверенность на любом типе дорожного покрытия.

EXEED VX создан для тех, кто дорожит эстетикой момента. Стремительные линии автомобиля, мощь и элегантность говорят сами за себя.

Убедитесь лично! Ждем вас в «EXEED ЦЕНТР САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

«EXEED САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

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Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, в котором можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

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«EXEED ЦЕНТР САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО "Сатурн-Р-АВТО"