В фитнес-центре микрорайона DOGMA PARK забетонировали чаши бассейнов

Строительство фитнес-клуба на территории микрорайона DOGMA PARK идет по графику. На сегодня общая строительная готовность объекта составляет 18%.

Оператором выступит популярная сеть фитнес-центров 50 GYM.

Спортивный комплекс возводится в самом центре жилого массива, недалеко от школы и сквера. На текущий момент завершено устройство чаш бассейнов, ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. В ближайшее время стартуют работы по кирпичной кладке и заливке пола в подземном паркинге. Завершить каркас трехэтажного здания компания планирует в первом квартале 2025 года.

Это будет многопрофильный объект с аквазоной для взрослых и детей, хаммамом и финской сауной, большим залом для единоборств. Под тренажеры выделено более 1500 квадратных метров. После открытия фитнес-центра жители микрорайона смогут посещать как индивидуальные, так и групповые тренировки.

DOGMA PARK — это проект комплексного развития территории, его отличает масштабное благоустройство площадью 25,5 га. Жилой квартал расположен в экологически благоприятной локации на северо-западе Краснодара, в районе Западного обхода. Строительство DOGMA PARK рассчитано на три очереди: на участке 75 га будет возведено 36 домов переменной высотности от 16 до 19 этажей. Летом 2024 года введены в эксплуатацию шесть корпусов — первые ключи компания начала выдавать клиентам в октябре этого года.

В микрорайоне будет вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура: три школы, пять детских садов, МФЦ, супермаркеты, кафе, аптеки, стоматологии, салоны красоты. На территории уже работают школа на 1100 учеников и детский сад на 240 мест.

Прорабатываются проекты строительства пожарной части, рынка, гастрономического пространства, медицинской клиники широкого профиля, торгового и бизнес-центров. В феврале приступили к возведению круглогодичного термального комплекса.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/