Еще шесть самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

По состоянию на 10:30 вторника, 25 февраля, шесть бортов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Воздушная гавань курорта продолжает работать по фактической погоде, передает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На территории города Сочи и федеральной территории Сириус третий день сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, а именно продолжительный снегопад, которого не было более 10 лет (сопровождающийся снижением видимости до 500 м), что не характерно для нашего климата. Аэропорт Сочи и авиакомпании прилагают все усилия для обеспечения своевременного вылета пассажиров, однако главным приоритетом остается безопасность полетов»,— говорится в заявлении.

Аэропорт продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия самолетов в Сочи. Пассажиров об изменениях информируют авиакомпании.

В аэропорту призвали с пониманием отнестись к возможному увеличению времени наземного обслуживания. Практически все вылетающие самолеты проходят процедуру противообледенительной обработки. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи продолжают устранять последствия снегопада. Основные магистрали Сочи очистили от снега, ведутся работы на второстепенных дорогах. В ликвидации последствий непогоды участвуют около 300 человек и 164 единицы техники.

Вячеслав Рыжков