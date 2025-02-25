Травля в петербургской школе стала предметом проверки СК

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заслушает доклад о проверке, организованной по факту обращения матери петербургской школьницы, которая, по предварительным данным, подвергается систематической травле со стороны одноклассников. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Как пояснили в ведомстве, в комментариях Telegram-канала Информационного центра СКР появилось обращение от местной жительницы, в котором женщина рассказала, что ее дочь, третьеклассницу, на протяжении двух лет подвергают травле и избивают в школе. Кроме того, речь идет о «порче имущества».

«В результате пострадавшей систематически требуется помощь психологов. Многочисленные обращения матери в администрацию образовательного учреждения результатов не принесли»,— сообщили в Следственном комитете.

По доводам, изложенным в комментарии, местное управление СК начало проверку. Доклад по ней господину Бастрыкину представит и.о. главы ГСУ СК РФ по Петербургу Олег Бобков. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге девочка съела найденный на улице «порошок» и попала в реанимацию.

Дарья Астанина