В Челнах 72-летняя пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей после разговора с неизвестными

В Набережных Челнах прокуратура города встала на защиту имущественных прав 72-летней пенсионерки, которая потеряла 300 тыс. руб., доверившись мошенникам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов и банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2024 года 72-летняя жительница Набережных Челнов, являющаяся ветераном труда, стала жертвой обмана. Неизвестные, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и банковского учреждения, убедили ее оформить кредит на сумму 300 тыс. руб. По указанию мошенников женщина перевела заемные деньги на «безопасные» счета преступников. Для погашения части долга она уже выплатила банку свыше 92 тыс. руб.

Расследованием установлено, что в процессе общения с мошенниками пожилая женщина, учитывая индивидуальные психологические особенности, характерные для людей старшего поколения, не до конца осознавала свои действия и ошибочно оценивала возможные последствия.

Челнинский городской суд вынес заочное решение, полностью удовлетворив требования прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу.

Артём Дергунов