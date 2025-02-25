В Ростове за взятку в 1,5 млн рублей будут судить бывшего полицейского
В Ростове бывший старший оперуполномоченный Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте и житель Краснодарского края, предстанет перед судом за взятку и посредничество во взяточничестве на сумму 1,5 млн руб, сообщает Следственный комитет региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствием установлено, что сотрудник полиции, находясь в Ростове-на-Дону, получил при посредничестве своего знакомого взятку в сумме 1, 5 млн руб. за «принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий». Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
Сейчас они находятся под стражей и ждут приглашения в суд.