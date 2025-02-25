В Сочи приостановили поиски лыжника, пропавшего при сходе лавины

Поисковая операция по обнаружению лыжника, пропавшего после схода лавины в горах Сочи, временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в районе происшествия сохраняется высокая лавинная опасность и продолжается неконтролируемый сход снежных масс за пределами горнолыжных курортов.

Днем ранее на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», под лавину попали трое туристов — гид и два фрирайдера. Двум сноубордистам удалось связаться с МЧС и сообщить свои координаты. Об их спасении стало известно утром 25 февраля.

Третий участник группы, по словам очевидцев, мог быть унесен снежной массой. Его местонахождение пытаются установить.

В поисковой операции задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и сотрудники службы спасения «Роза Хутор». Работу осложняют труднодоступная местность и высокая лавинная опасность.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку обстоятельств происшествия.

Нурий Бзасежев