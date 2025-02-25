Экс-владельцы «Арианта» оспорили национализацию в ВС РФ

Бывшие владельцы группы компаний «Ариант» подали кассационную жалобу в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Они требуют пересмотра ранее принятых решений о передаче активов в собственность государства, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В перечень изъятого имущества вошли крупнейший производитель вина в России ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», производитель напитков «ЦПИ — Ариант», а также Катав-Ивановский литейный завод, принадлежавший АО «Компания Эталон». Активы перешли в госсобственность по иску Генеральной прокуратуры в рамках дела Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Кроме национализации активов, суд обязал «Компанию Эталон», ГК «Ариант», Юрия, Людмилу и Михаила Антиповых, Людмилу и Александра Аристовых, а также Александра и Елену Кретовых выплатить в доход государства 105 млрд руб. в качестве необоснованного обогащения.

В жалобе представители ответчиков указали на грубые нарушения норм права. В частности, они подчеркнули закрытый формат заседаний, который, по их мнению, был направлен на сокрытие нарушений от общественности. Защита также утверждает, что дело рассматривалось неправомочным судом, а иск Генпрокуратуры был изменен с вовлечением новых участников и дополнительными требованиями.

Кроме того, в жалобе заявлено о нарушении сроков исковой давности. Ответчики настаивают, что являлись добросовестными приобретателями активов и открыто владели заводами, получая законные дивиденды.

Вячеслав Рыжков