Утвержден проект планировки территории для реконструкции улицы в поселке Понтонный

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства утвержден проект планировки территории для реконструкции улицы Александра Товпеко в поселке Понтонный Колпинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в управлении информации Смольного, речь идет об обновлении линейного объекта рядом с железной дорогой. Реконструкцию улицы протяженностью 1,19 км проведут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» до 2030 года». Проект предусматривает две полосы движения, пешеходные зоны и велодорожки. Также там будут установлены шумозащитные экраны.

Ранее власти Петербурга утвердили подобный проект планировки для реконструкции улицы рядом с железной дорогой в поселке Петро-Славянка.

Прежде «Ъ-СПб» писал об обещании Смольного построить новую дорогу до социальных объектов в поселке Металлострой. Также сообщалось, что комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга вынес на общественное обсуждение проект планировки новой улицы, которую намерены проложить между существующими Кантемировской и Белоостровской улицами. Предполагается, что она будет разделять Выборгский и Приморский районы города.

Андрей Цедрик