На улице Московской в Краснодаре приостановят движение трамваев

В Краснодаре 25 февраля временно остановят движение трамваев с 10:00 до 17:00. Запрет введут в связи с планируемым финальным этапом ремонтных работ на участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Трамваи маршрутов №5, 15, 21 и 22 будут курсировать до ул. Декабристов. Маршрут №8 завершит движение у остановки «Улица 40-летия Победы». На время ремонта запустят временный автобусный маршрут №0.

С декабря 2024 года провалы грунта на ул. Московской происходят регулярно. Последний просев почвы зафиксировали 10 февраля между улицами Зиповская и 40 лет Победы.

Нурий Бзасежев