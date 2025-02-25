На Ямале на 10 лет утвердили новую схему одномандатных избирательных округов

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) утвердили новую схему одномандатных избирательных округов на 10 лет. В ней сохранится 11 избирательных округов, сообщили в заксобрании региона.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Карточка для голосования в руках депутата

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Схема основана на данных о численности избирателей в каждом округе по состоянию на 1 января 2025 года, а также учитывает административно-территориальные преобразования населенных пунктов. Утверждение новой схемы является шагом в подготовке к выборам в законодательное собрание Ямала, которые пройдут в этом году. Новая схема должна быть утверждена не позднее чем за 20 дней до окончания срока действия предыдущей.

Выборы в ямальский парламент проходят по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половина депутатов избирается по одномандатным округам, где побеждают кандидаты, набравшие больше всего голосов, а другая половина — по партийным спискам.

Ирина Пичурина