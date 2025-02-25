Евросоюз ввел санкции против ростовского производителя обуви

Евросоюз ввел санкции против российского производителя обуви из Ростова-на-Дону — компании «Донобувь». Это часть шестнадцатого пакета ограничительных мер, которые утверждены странами ЕС. Информация об этом опубликована в Официальном журнале Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Причиной для европейских санкций стало то, что компания принимает на работу участников спецоперации.

В список новых санкций также вошли 48 физических лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «ДОНОБУВЬ» было зарегистрировано в донской столице в августе 1992 года. Основной вид деятельности компании — производство обуви. Гендиректором указана Нина Пикова.

Снежана Стодольская