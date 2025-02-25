Следователи выяснят причину затопления исследовательского судна в Новороссийске

В Новороссийске проводится проверка по факту затопления маломерного научно-исследовательского судна. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 февраля 2025 года в акватории Черного моря у причала №58 яхт-клуба «7 Футов» в Новороссийске. По данным следствия, из-за неблагоприятных погодных условий на корпусе судна образовалась ледяная корка, что привело к его затоплению. Пострадавших нет, утечки нефтепродуктов и загрязнения акватории не зафиксировано.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

«Ъ-Кубань» писал, что затонувшее научно-экспедиционное судно (НИС) «Ашамба» планируют поднять и восстановить весной. Пока его оградили бонами. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Вячеслав Рыжков