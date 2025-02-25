В БЦ «Серго» снова продают помещение столовой

В пермском бизнес-центре «Серго» выставили на продажу помещение столовой. Как указано в объявлении на сайте «Авито», помещение имеет площадь 500 кв. м и находится на втором этаже здания по ул. Монастырской, 61. Площадка занята действующим бизнесом и готова к передаче новому владельцу. Стоимость актива составляет 55 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Деловой центр «Серго», в котором находится продаваемое помещение, построен в 2007 году. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, на втором этаже здания находится столовая — банкетный зал «Торжество».

В 2022 году столовая в «Серго» уже выставлялась на продажу. Тогда недвижимость стоила 35 млн руб. Как сообщал Business Сlass, помещения столовой продавал Сбербанк.