Потепление до +3 градусов и умеренный ветер пообещали жителям Петербурга 25 февраля

В Петербурге 25 февраля сохранится переменная облачность. Этот день пройдет без существенных осадков, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем — от +1 до +3 градусов.

Утром 25 февраля на дорогах города местами будет гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Дарья Астанина