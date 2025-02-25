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Потепление до +3 градусов и умеренный ветер пообещали жителям Петербурга 25 февраля

В Петербурге 25 февраля сохранится переменная облачность. Этот день пройдет без существенных осадков, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем — от +1 до +3 градусов.

Утром 25 февраля на дорогах города местами будет гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Дарья Астанина

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