Потепление до +3 градусов и умеренный ветер пообещали жителям Петербурга 25 февраля
В Петербурге 25 февраля сохранится переменная облачность. Этот день пройдет без существенных осадков, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем — от +1 до +3 градусов.
Утром 25 февраля на дорогах города местами будет гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.