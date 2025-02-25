Саратовца отправили в колонию за гибель пешехода в ДТП в Балашовском районе

В Саратовской области суд признал виновным 58-летнего жителя Балашова по уголовному делу о смертельном ДТП (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил пять лет и пять месяцев колонии-поселении, ему запретили управлять транспортом в течение 2,5 лет. Мужчина частично признал вину. Прокуратура Балашова поддержала гособвинение по уголовному делу.

Как выяснилось, 18 октября минувшего года пьяный фигурант, находясь за рулем личного автомобиля «УАЗ-22069», сбил пешехода в районе дома № 80 по ул. Ревякина с. Данилкино Балашовского района и скрылся с места происшествия. Пешеход погиб на месте.

Павел Фролов