ХК «Ростов» одержал победу над командой «Ижсталь» из Удмуртии

Хоккейный клуб «Ростов» одержал победу над командой «Ижсталь» из Удмуртии в рамках всероссийского хоккейного первенства. Игра прошла 24 февраля и завершилась со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт ХК «Ростов» Фото: Сайт ХК «Ростов»

В первом периоде матча капитан «Ижстали» Алексей Виноградов открыл счет, выведя свою команду вперед. Во второй двадцатиминутке гости увеличили отрыв, забив еще одну шайбу. «Ростов» сумел сравнять счет, реализовав две голевые атаки.

В третьем периоде команды обменялись голами. В дополнительное время игрок донского клуба Степан Урулин забросил победную шайбу, установив окончательный счет.

Анастасия Казуков