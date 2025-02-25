Ярославца осудили за побег из колонии

Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор мужчине, совершившему побег из колонии-поселения, сообщает Yarnews. Преступник был осужден за убийство в Угличском районе в 2018 году и получил девять лет лишения свободы строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

В 2023 году суд удовлетворил его ходатайство о переводе в колонию-поселение, где он должен был отбывать наказание до осени 2026 года. Однако в мае 2024 года мужчина сбежал из учреждения на улице Колышкина в Ярославле.

Беглеца задержали через сутки в Некоузском районе, на 173-м километре дороги Углич—Некоуз—Шестихино. Суд признал его виновным и назначил полтора года лишения свободы. С учетом неотбытого срока за убийство, общий срок составил два с половиной года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын