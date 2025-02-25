В Ростове задействовали более 130 единиц снегоуборочной техники сегодня ночью

В Ростове-на-Дону в ночь на 25 февраля было привлечено 138 единиц техники и 110 дворников для расчистки города от снега. Об этом сообщил и. о. глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Скрябин поручил проработать возможность механизации уборки тротуаров и изменить график работы коммунальных служб, чтобы они начинали работу с 5 утра. Также он потребовал от глав районов в кратчайшие сроки улучшить эффективность уборки придомовых территорий, тротуаров и остановок.

Снежана Стодольская