Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав девушки-инвалида в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю донского ведомства Аслану Хуаде доложить о результатах проверки по факту нарушения жилищных прав девушки-инвалида в Ростове. Об том сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомство через социальные сети обратился житель города с жалобой на нарушение жилищных прав его совершеннолетней дочери, инвалида по зрению. Девушка является собственницей квартиры в доме 1987 года постройки по ул. Можайская. Управляющая компания ненадлежащим образом обслуживает здание, что привело к многолетним проблемам: кровля протекает, чердак и квартира систематически затапливаются. В результате постоянной сырости в жилье распространилась плесень. При этом капитальный ремонт дома запланирован лишь на 2050 год. В настоящее время ростовчанка вынуждена проживать у родственников.

«Многочисленные обращения в администрацию города не принесли результатов», — сказано в сообщении.

В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка. Ее ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков