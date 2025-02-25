Два человека погибли в ДТП на трассе «Кавказ» в Армавире
Вечером 24 февраля в Армавире произошло ДТП с участием легковушки, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Авария произошла в 21:11. На 160-м км + 138 метров федеральной автодороги «Кавказ» водитель автомобиля ВАЗ-2112 превысил скорость и столкнулся с попутно движущимся грузовиком DAF.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, а двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.