У омича в Югре полицейские изъяли более 34 кг наркотиков

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полицейские изъяли более 34 кг гашиша и марихуаны у 53-летнего жителя Омска, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Фигуранта задержали в начале февраля сотрудники сотрудники ГУНК МВД России и управления по контролю за оборотом наркотиков окружного УМВД у заправки на 15 км дороги Сургут — Лянтор в Сургутском районе. В его машине полицейские обнаружили тайник с 56 брикетами запрещенных веществ — почти 31 кг гашиша и чуть более 3 кг марихуаны.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4-5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, в особо крупном размере). Полицейские и следователи выясняют, где фигурант приобрел наркотические средства и куда вез.

Напомним, летом в ХМАО задержали 24-летнего жителя Сургута, подозреваемого в производстве наркотиков, которое было организовано в бытовом вагончике. В его отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ирина Пичурина