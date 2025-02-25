В Энгельсе занялись канализацией жилого дома после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Энгельса приступила к проверке по сведениям о нарушении жилищных прав граждан. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее жители Энгельса пожаловались на нарушение работы канализационной сети, ненадлежащее содержание многоквартирного дома № 10 на ул. Тельмана специалистами ООО «УК "Покровск"». По указанному адресу выехал старший помощник прокурора города Алексей Развозжаев.

Надзорное ведомство приняло координационные меры, после чего работники МУП «Энгельс-Водоканал» приступили к устранению засоров в системе водоотведения, а специалисты управляющей компании занялись осушением подвального помещения.

Прокуратура взяла на контроль восстановление жилищных прав граждан. Как только надзорные мероприятия завершатся, будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов